Проте, цей звіт не буде впливати на рішення Європейської Ради щодо наступних кроків, зокрема початку переговорів про вступ. Про це повідомляє кореспондентка 24 каналу із Брюсселю.

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Як писав Reuters, Україна виконала лише дві із семи рекомендацій. Високопоставлений європейський чиновник на умовах анонімності розповів, що усний звіт про прогрес України, Молдови та Грузії не є оцінкою Єврокомісії. Цей звіт не буде братися до уваги під час прийнятті рішень в Європейській Раді щодо можливих наступних кроків у процесі вступу. Так звана усна оцінка передбачає рапорт щодо того, на якому етапі перебуває Україна сьогодні з точки зору впровадження цих необхідних реформ

Це факт, те, що країни можуть не виконати певний крок, і я не коментую жодну окрему країну. Це не означає, що вони не досягли значного прогресу, тому що ми, по суті, дуже об'єктивно і фактологічно оцінюємо, чи було виконано не лише певні кроки, але чи всі елементи цього кроку були виконані,

– зазначив європейський високопосадовець.

За словами чиновника, усі три країни приймали багато критичних рішень, але не всі процедури були завершені. Проте, не виключено, що країна, яка виконала лише обмежену кількість кроків на цьому конкретному етапі, виконає всі кроки або більшість кроків трохи пізніше, враховуючи, що для імплементації потрібен час. Офіційна оцінка, яку Комісія представить Європейській Раді очікується у жовтні під час річного звіту щодо прогресу у реформах від держав – кандидатів.

"Україна досягла дуже значного прогресу в проведенні необхідних реформ в рамках процесу розширення, і я думаю, що це головний висновок, який треба враховувати на даному етапі", – сказав високопосадовець.

У коментарі 24 каналу очільник делегації в Комітеті парламентської асоціації “Україна – ЄС” Вітольд Ващиковський заявив, що Єврокомісія не передавала інформацію до Європарламенту щодо виконання реформ Україною. Проте, делегація буде сприяти отриманню офіційного звіту від Єврокомісії восени.

"Ми з Європарламентом продовжуємо просити Комісію підготувати цей звіт якомога раніше. Ми думаємо, що на основі цього звіту, якщо він буде позитивним, ми зможемо просуватися далі, відверто кажучи, переходити до переговорів", – поділився євродепутат.