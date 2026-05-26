"Украина никогда не была угрозой для Беларуси": Зеленский в Киеве встретился с Тихановской

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская приехала в Киев 25 мая. Во вторник, 26 мая, она встретилась с Владимиром Зеленским.

Об этом говорится в телеграм-канале президента Украины.

Зачем Тихановская приехала в Киев?

26 мая в столице Украины проходит саммит, который объединил 24 страны, прежде всего страны Европы.

Все наши европейские соседи представлены. Польша, Словакия, Венгрия, Молдова, Румыния и Беларусь. Мы все поддерживаем стремление народа Беларуси избавиться от российского вмешательства и знаем, что Россия пытается сейчас еще больше втянуть Беларусь в эту войну против Украины. И мы ценим каждое проявление поддержки от белорусов для свободной Украины и знаем, что будет день, когда между нашими государствами вновь будут добрососедские отношения на основе реальной независимости и Украины, и Беларуси от Москвы,

– подчеркнул Зеленский.