Этого не произойдет никогда, – Кулеба

При обсуждении минских договоренностей следует ставить вопрос России о том, когда она их выполнит. Об этом министр иностранных дел заявил на брифинге.

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Почему мы всегда слышим месседжи о том, что это Украина должна что-то выполнить? Это не мы являемся агрессором, не мы блокируем работу ТКГ. Не мы блокируем проведение саммита нормандской четверки. Говорим о том, что должна выполнить Россия,

– подчеркнул чиновник.

Он добавил, что оккупированные территории никогда не будут реинтегрированы в Украину как отдельные образования, с правом вето на принятие решений, касающихся стратегического развития Украины.

Чем отличается трактовка минских договоренностей Украиной и Россией

В документе прописан пункт о том, что на временно оккупированном Донбассе должны состояться местные выборы. Кроме того, Россия должна вывести свои войска, а Украина – полностью восстановить контроль за границей. Однако четкой и официальной последовательности этих шагов нет.



Поэтому Украина настаивает на том, что сначала Россия должна вывезти свои войска, отдать контроль за границей, а уже потом будут выборы. В то же время Кремль считает, что сначала должны быть выборы. Именно поэтому российские чиновники постоянно заявляют, что Киев "блокирует" минские договоренности.

Выполнение соглашений означает уничтожение Украины, – Данилов

Недавно секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов призвал Запад не заставлять Украину выполнять минские договоренности. Все потому, что они требуют предоставить широкую автономию оккупированным территориям и полную амнистию боевикам. Это, по мнению политика, может уничтожить Украину.

Именно поэтому Данилов отметил важность пересмотреть документ, который был подписан в 2015 году. Ведь тогда это происходило "под дулом русского оружия".

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