Цього не станеться ніколи, – Кулеба

При обговоренні мінських домовленостей слід ставити питання Росії про те, коли вона їх виконає. Про це міністр закордонних справ заявив на брифінгу.

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Чому ми завжди чуємо меседжі про те, що це Україна повинна щось виконати? Це не ми є агресором, не ми блокуємо роботу ТКГ. Не ми блокуємо проведення саміту нормандської четвірки. Говорімо про те, що повинна виконати Росія,

– наголосив урядовець.

Він додав, що окуповані території ніколи не будуть реінтегровані в Україну як окремі утворення, з правом вето на прийняття рішень, що стосуються стратегічного розвитку України.

Чим відрізняється трактування мінських домовленостей Україною та Росією У документі прописаний пункт про те, що на тимчасово окупованому Донбасі мають відбутися місцеві вибори. Крім того, Росія повинна вивести свої війська, а Україна – повністю відновити контроль за кордоном. Однак чіткої та офіційної послідовності цих кроків немає.



Тому Україна наполягає на тому, що спершу Росія має вивезти свої війська, віддати контроль за кордоном, а вже тоді будуть вибори. Водночас Кремль вважає, що спершу мають бути вибори. Саме тому російські чиновники постійно заявляють, що Київ "блокує" мінські домовленості.

Виконання угод означає знищення України, – Данілов

Нещодавно секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов закликав Захід не примушувати Україну виконувати мінські домовленості. Все тому, що вони вимагають надати широку автономію окупованим територіям та повну амністію бойовикам. Це, на думку політика, може знищити Україну.

Саме тому Данілов наголосив на важливості переглянути документ, який був підписаний у 2015 році. Адже тоді це відбувалося "під дулом російської зброї".

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