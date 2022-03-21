Об этом на своей твиттер-странице сообщил словенский премьер-министр Янез Янша. Соответствующее сообщение он опубликовал вечером 20 марта.

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ЕС будут призывать брать пример

"Словения вскоре отправит своих дипломатов в Киев. Они волонтеры. Мы работаем над тем, чтобы Евросоюз делал то же самое. Украина нуждается в прямой дипломатической поддержке", – подчеркнул премьер-министр.

Ранее политик подчеркнул, что Любляна уже помогает Украине с беженцами и помогает оружием. "Чтобы вы продолжали защищать себя на земле, море и в воздухе", - подчеркнул он.

Янша лично посетил Киев

15 марта Янез Янша вместе с коллегами из Польши и Чехии посетил украинскую столицу. Там они встретились с Владимиром Зеленским и Денисом Шмыгалем. Таким образом, европейские чиновники хотели подтвердить поддержку суверенитета и независимости нашего государства.

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