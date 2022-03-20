Украина обеспечена продовольствием до конца следующего года, – Офис Президента

Несправедливое завышение цен будет приравнено к мародерству. Ведь Украина снабжена продовольствием до конца 2023 года.

Об этом 20 марта сообщил заместитель главы Офиса Президента Ростислав Шурма, пишет 24 канал.

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Мы с точки зрения продовольствия обеспечены сейчас и будем обеспечены в следующем году, потому что запасов пшеницы, кукурузы, подсолнечного масла, базовых продуктов на складах, на элеваторах достаточно на 3 – 5 лет. Поскольку мы всегда 70 – 80% этого продукта экспортировали. Поэтому себя мы точно прокормим,

– сказал чиновник.

В то же время, по словам замглавы ОП, несправедливое завышение цен в продуктовых и аптечных сетях будет приравнено к мародерству.

Напомним, что председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев предложил изымать имущество бизнеса за немотивированное повышение стоимости товаров.