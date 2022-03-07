Напомним, утром 24 февраля 2022 Российская Федерация начала вероломную войну в Украине. Однако оккупанты встретили здесь яростное сопротивление.

Актуально Россия выпустила по Украине около 600 ракет, – Пентагон

Какие ценности защищает Украина

На официальной странице государства Украины в твиттере решили напомнить, что именно мы защищаем. Краткий перечень того, что отстаивает государство, выглядит следующим образом:

свобода

достоинство

уважение

права человека

верховенство права

солидарность,

самоорганизация,

социальная ответственность,

равенство,

свобода слова,

мирные протесты

прозрачность

подотчетность

свобода вероисповедания

международное право

мультикультурализм