Напомним, утром 24 февраля 2022 Российская Федерация начала вероломную войну в Украине. Однако оккупанты встретили здесь яростное сопротивление.
Актуально Россия выпустила по Украине около 600 ракет, – Пентагон
Какие ценности защищает Украина
На официальной странице государства Украины в твиттере решили напомнить, что именно мы защищаем. Краткий перечень того, что отстаивает государство, выглядит следующим образом:
- свобода
- достоинство
- уважение
- права человека
- верховенство права
- солидарность,
- самоорганизация,
- социальная ответственность,
- равенство,
- свобода слова,
- мирные протесты
- прозрачность
- подотчетность
- свобода вероисповедания
- международное право
- мультикультурализм
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!