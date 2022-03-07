Напомним, утром 24 февраля 2022 Российская Федерация начала вероломную войну в Украине. Однако оккупанты встретили здесь яростное сопротивление.

Актуально Россия выпустила по Украине около 600 ракет, – Пентагон

Какие ценности защищает Украина

На официальной странице государства Украины в твиттере решили напомнить, что именно мы защищаем. Краткий перечень того, что отстаивает государство, выглядит следующим образом:

  • свобода
  • достоинство
  • уважение
  • права человека
  • верховенство права
  • солидарность,
  • самоорганизация,
  • социальная ответственность,
  • равенство,
  • свобода слова,
  • мирные протесты
  • прозрачность
  • подотчетность
  • свобода вероисповедания
  • международное право
  • мультикультурализм

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