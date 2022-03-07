Нагадаємо, вранці 24 лютого 2022 року Російська Федерація почала віроломну війну в Україні. Проте окупанти зустріли тут лютий опір.

Актуально Росія випустила по Україні близько 600 ракет, – Пентагон

Які цінності захищає Україна

Тож на офіційній сторінці держави України у твітері вирішили нагадати, що саме ми захищаємо. Короткий перелік того, що відстоює держава, виглядає наступним чином:

  • свобода
  • гідність
  • повага
  • права людини
  • верховенство права
  • солідарність,
  • самоорганізація,
  • соціальна відповідальність,
  • рівність,
  • свобода слова,
  • мирні протести
  • прозорість
  • підзвітність
  • свобода віросповідання
  • міжнародне право
  • мультикультуралізм

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