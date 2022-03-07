Нагадаємо, вранці 24 лютого 2022 року Російська Федерація почала віроломну війну в Україні. Проте окупанти зустріли тут лютий опір.
Актуально Росія випустила по Україні близько 600 ракет, – Пентагон
Які цінності захищає Україна
Тож на офіційній сторінці держави України у твітері вирішили нагадати, що саме ми захищаємо. Короткий перелік того, що відстоює держава, виглядає наступним чином:
- свобода
- гідність
- повага
- права людини
- верховенство права
- солідарність,
- самоорганізація,
- соціальна відповідальність,
- рівність,
- свобода слова,
- мирні протести
- прозорість
- підзвітність
- свобода віросповідання
- міжнародне право
- мультикультуралізм
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