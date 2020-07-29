Украина обратилась к генсеку ООН из-за парада России в Крыму
Украина обратилась к генеральному секретарю ООН из-за проведения так называемого военного парада в аннексированном Россией Крыму. С официальным письмом обратился постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица.
Об этом сообщила пресс-служба Постоянного представительства Украины при Организации Объединенных Наций.
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Мол, проведение военных парадов на временно оккупированных территориях без согласия украинской стороны нарушает:
- нормы международного права;
- многочисленные резолюции Генассамблеи ООН;
- законодательство Украины.
Таким образом, Украина расценила это как сознательную эскалацию напряженности в украинско-российских отношениях.
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица отметил, что Украина осуждает демонстрацию военной силы России и милитаризацию аннексированного полуострова. Ведь это представляет угрозу региональной безопасности.
Письмо, адресованное генсеку, будет распространено как официальный документ Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.
Проведение военного парада в Крыму: что известно
- Несмотря на пандемию коронавируса, Владимир Путин 24 июня устроил на Красной площади в Москве военный парад.
- Военные принимали участие в параде без средств защиты. Люди, которых пригласили посмотреть зрелище на трибунах, также не имели одетых масок.
- В то же время парад прошел в Симферополе, Керчи и Севастополе. Хотя на полуострове действовал запрет на проведение массовых мероприятий из-за пандемии COVID-19.