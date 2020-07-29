Украина обратилась к генеральному секретарю ООН из-за проведения так называемого военного парада в аннексированном Россией Крыму. С официальным письмом обратился постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица.

Об этом сообщила пресс-служба Постоянного представительства Украины при Организации Объединенных Наций.

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Мол, проведение военных парадов на временно оккупированных территориях без согласия украинской стороны нарушает:

нормы международного права;

многочисленные резолюции Генассамблеи ООН;

законодательство Украины.

Таким образом, Украина расценила это как сознательную эскалацию напряженности в украинско-российских отношениях.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица отметил, что Украина осуждает демонстрацию военной силы России и милитаризацию аннексированного полуострова. Ведь это представляет угрозу региональной безопасности.

Письмо, адресованное генсеку, будет распространено как официальный документ Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

Проведение военного парада в Крыму: что известно