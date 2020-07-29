Україна звернулася до генерального секретаря ООН через проведення так званого військового параду в анексованому Росією Криму. З офіційним листом звернувся постійний представник України в ООН Сергій Кислиця.

Про це повідомила пресслужба Постійного представництва України при Організації Об'єднаних Націй.

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Мовляв, проведення військових парадів на тимчасово окупованих територіях без згоди української сторони порушує:

норми міжнародного права;

численні резолюції Генасамблеї ООН;

законодавство України.

Таким чином, Україна розцінила це як свідому ескалацію напруженості в українсько-російських відносинах.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця наголосив, що Україна засуджує демонстрацію військової сили Росії та мілітаризацію анексованого півострова. Адже це становить загрозу регіональній безпеці.

Лист, адресований генсеку, буде поширено як офіційний документ Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки ООН.

Проведення військового параду в Криму: що відомо