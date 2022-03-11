Украина обратилась к МАГАТЭ и НАТО с просьбой закрыть небо над нашей страной

Из-за коварных действий российских оккупнатов мир оказался перед новой ядерной катастрофой. Об этом заговорили на фоне обесточивания Чернобыльской АЭС.

Чтобы предотвратить глобальную радиационную катастрофу Украина настоятельно просит МАГАТЭ и НАТО закрыть небо над Украиной.

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Соответствующее обращение подписали:

председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко,

председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус,

исполняющий обязанности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

В то время, как Вооруженные Силы Украины делают все возможное для защиты критической инфраструктуры Украины на земле, небо Украины остается уязвимым. Постоянные воздушные и артиллерийские обстрелы оккупанта создают прямую угрозу ядерным объектам и установкам в Украине. Это чревато безопасностью и благополучием не только Европы, но и всего мира,

– говорится в обращении.

Чем опасно обесточивание ЧАЭС

9 марта 2022 года произошло аварийное обесточивание Чернобыльской АЭС. Все объекты ДСП "Чернобыльская АЭС" были обесточены и подключены к аварийным дизель-генераторам. Запаса дизельного топлива у них хватит всего на 48 часов.

Если своевременно не возобновить питание, будет потерян контроль над ядерной и радиационной безопасностью на объектах предприятия. Мир окажется перед новой ядерной катастрофой.

Международное сообщество неоднократно призывало Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины и воздержаться от нападений на ядерные объекты. Ведь это может обернуться глобальной радиационной катастрофой.

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