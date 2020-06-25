Украина обратилась за помощью к НАТО и ЕС из-за наводнения
Непогода в западных областях Украины уже разрушила десятки километров дорог, сотни домов и убила троих человек. МИД Украины обратился к НАТО, ЕС и государствам-партнерам за поддержкой в преодолении последствий наводнений.
Отдельные обращения направили в Европейский Союз и Североатлантический альянс, сообщили в пресс-службе МИД.
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил, что Украина обратилась, чтобы активировать механизм гражданской защиты ЕС и привлечь евроатлантический центр НАТО по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера.
МИД рассчитывает на поддержку партнерами усилий Кабмина по защите жизни и здоровья украинцев, объектов критической инфраструктуры, уменьшению негативного влияния природных явлений на хозяйственную деятельность.
В министерстве напомнили, что Кабинет министров рассматривает возможность выделения дополнительных ресурсов на преодоление последствий наводнения из Государственного резервного фонда.
Непогода на Западе: коротко о главном
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