Непогода в западных областях Украины уже разрушила десятки километров дорог, сотни домов и убила троих человек. МИД Украины обратился к НАТО, ЕС и государствам-партнерам за поддержкой в преодолении последствий наводнений.

Отдельные обращения направили в Европейский Союз и Североатлантический альянс, сообщили в пресс-службе МИД.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил, что Украина обратилась, чтобы активировать механизм гражданской защиты ЕС и привлечь евроатлантический центр НАТО по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера.

МИД рассчитывает на поддержку партнерами усилий Кабмина по защите жизни и здоровья украинцев, объектов критической инфраструктуры, уменьшению негативного влияния природных явлений на хозяйственную деятельность.

В министерстве напомнили, что Кабинет министров рассматривает возможность выделения дополнительных ресурсов на преодоление последствий наводнения из Государственного резервного фонда.

Важно! Правительство уже выделило 754 миллиона гривен из резервного фонда для помощи населению Западной Украины, которое пострадало в результате масштабных наводнений. Наибольшую сумму направят в Ивано-Франковскую область. В целом на преодоление последствий непогоды пойдет свыше 1 миллиарда гривен.

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