Україна звернулася за допомогою до НАТО та ЄС через повені
Негода у західних областях України уже зруйнувала десятки кілометрів доріг, сотні будинків та вбила трьох людей. МЗС України звернулося до НАТО, ЄС та держав-партнерів за підтримкою у подоланні наслідків повеней.
Окремі звернення спрямували до Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу, повідомили у пресслужбі МЗС.
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що Україна звернулася, аби активувати Механізм цивільного захисту ЄС та залучити Євроатлантичний центр НАТО з реагування на катастрофи природного і техногенного характеру.
МЗС розраховує на підтримку партнерами зусиль Кабміну із захисту життя і здоров’я українців, об’єктів критичної інфраструктури, зменшення негативного впливу природного лиха на господарську діяльність.
У міністерстві нагадали, що Кабінет міністрів розглядає можливість виділення додаткових ресурсів на подолання наслідків повеней із Державного резервного фонду.
Негода на Заході: коротко про головне
- Негода вирує уже декілька днів. Сонячну погоду синоптики ще не обіцяють.
- Через стихію постраждали багато людей, доріг та місцева інфраструктура. Загинули щонайменше 3 людей.
- Десятки сіл та міст Прикарпаття та Буковини залишилися без світла та газу. Найгірша ситуація на Івано-Франківщині.
- Кабмін ухвалює комплекс заходів для подолання наслідків негоди. Для населення вже виділили 754 мільйони гривень.
- Загалом на подолання наслідків негоди піде більше ніж 1 мільярд гривень.
- Угорщина дасть Україні 50 мільйонів на відновлення доріг після повені на Закарпатті.