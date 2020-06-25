Негода у західних областях України уже зруйнувала десятки кілометрів доріг, сотні будинків та вбила трьох людей. МЗС України звернулося до НАТО, ЄС та держав-партнерів за підтримкою у подоланні наслідків повеней.

Окремі звернення спрямували до Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу, повідомили у пресслужбі МЗС.

Що відбувається Повінь у Західній Україні: останні цифри наслідків, фото і відео негоди

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що Україна звернулася, аби активувати Механізм цивільного захисту ЄС та залучити Євроатлантичний центр НАТО з реагування на катастрофи природного і техногенного характеру.

МЗС розраховує на підтримку партнерами зусиль Кабміну із захисту життя і здоров’я українців, об’єктів критичної інфраструктури, зменшення негативного впливу природного лиха на господарську діяльність.

У міністерстві нагадали, що Кабінет міністрів розглядає можливість виділення додаткових ресурсів на подолання наслідків повеней із Державного резервного фонду.

Важливо! Уряд вже виділив 754 мільйони гривень з резервного фонду для допомоги населенню Західної України, яке постраждало внаслідок масштабних повеней. Найбільшу суму спрямують в Івано-Франківську область. Загалом на подолання наслідків негоди піде більше ніж 1 мільярд гривень.

Негода на Заході: коротко про головне