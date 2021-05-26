Министры провели разговор по телефону. Украинский дипломат выразил благодарность Турции за твердую позицию непризнания попыток России легитимизировать временную оккупацию Крыма.

Читайте также Это серьезный риск, – Зеленский о странах, которые поддержали Крымскую платформу

Кроме этого, он поблагодарил и за решительную поддержку Турцией украинской инициативы – Крымской платформы и в целом за принципиальность в вопросе полуострова.

Киев и Анкара едины в понимании, что Крым – это Украина. Был, есть и будет. Попытки легитимизировать временную российскую оккупацию полуострова обречены на провал,

– подчеркнул Кулеба.

Чавушоглу подтвердил, что Турция безусловно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины в ее международно признанных границах.

Помимо этого, турецкий министр заверил, что турецкая сторона готова принять участие в учредительном саммите Крымской платформы и ее дальнейшей работе.

Справка. Учредительный саммит Крымской платформы должен состояться 23 августа в Киеве накануне Дня Независимости Украины.

И добавил, что поддержка территориальной целостности Украины и непризнание незаконной аннексии Крыма Россией является не просто давней и последовательной политикой Анкары, но и делом принципа.

Что еще обсудили министры:

выполнение договоренностей после заседания Стратегического совета высокого уровня Украины и Турции;

подготовку к дипломатическому форуму в Анталии в июне;

подготовку к Международной конференции по вопросам реформ в Украине;

ситуацию безопасности на Ближнем Востоке.

Кулеба обратил внимание на важный вклад дипломатических усилий Турции в прекращение эскалации израильско-палестинского конфликта.

Оба дипломатов отметили, что необходимо и в дальнейшем консолидировать усилия международного сообщества, чтобы не допустить кровопролития на Ближнем Востоке.

Дипломаты подчеркнули необходимость дальнейших консолидированных усилий международного сообщества, чтобы не допустить кровопролития на Ближнем Востоке.