Министры провели разговор по телефону. Украинский дипломат выразил благодарность Турции за твердую позицию непризнания попыток России легитимизировать временную оккупацию Крыма.
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Кроме этого, он поблагодарил и за решительную поддержку Турцией украинской инициативы – Крымской платформы и в целом за принципиальность в вопросе полуострова.
Киев и Анкара едины в понимании, что Крым – это Украина. Был, есть и будет. Попытки легитимизировать временную российскую оккупацию полуострова обречены на провал,
– подчеркнул Кулеба.
Чавушоглу подтвердил, что Турция безусловно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины в ее международно признанных границах.
Помимо этого, турецкий министр заверил, что турецкая сторона готова принять участие в учредительном саммите Крымской платформы и ее дальнейшей работе.
И добавил, что поддержка территориальной целостности Украины и непризнание незаконной аннексии Крыма Россией является не просто давней и последовательной политикой Анкары, но и делом принципа.
Что еще обсудили министры:
- выполнение договоренностей после заседания Стратегического совета высокого уровня Украины и Турции;
- подготовку к дипломатическому форуму в Анталии в июне;
- подготовку к Международной конференции по вопросам реформ в Украине;
- ситуацию безопасности на Ближнем Востоке.
Кулеба обратил внимание на важный вклад дипломатических усилий Турции в прекращение эскалации израильско-палестинского конфликта.
Оба дипломатов отметили, что необходимо и в дальнейшем консолидировать усилия международного сообщества, чтобы не допустить кровопролития на Ближнем Востоке.
Дипломаты подчеркнули необходимость дальнейших консолидированных усилий международного сообщества, чтобы не допустить кровопролития на Ближнем Востоке.