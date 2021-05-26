Міністри провели розмову телефоном. Український дипломат висловив вдячність Туреччині за тверду позицію невизнання спроб Росії легітимізувати тимчасову окупацію Криму.

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Крім цього, він подякував й за рішучу підтримку Туреччиною української ініціативи – Кримської платформи та загалом за принциповість у питанні щодо півострова.

Київ і Анкара єдині у розумінні, що Крим – це Україна. Був, є і буде. Спроби легітимізувати тимчасову російську окупацію півострова приречені на провал,

– наголосив Кулеба.

Чавушоглу підтвердив, що Туреччина безумовно підтримує територіальну цілісність та суверенітет України в її міжнародно визнаних кордонах.

Крім цього, турецький міністр запевнив, що турецька сторона готова взяти участь в установчому саміті Кримської платформи та її подальшій роботі.

Довідка. Установчий саміт Кримської платформи має відбутися 23 серпня у Києві – напередодні Дня Незалежності України.

Й додав, що підтримка територіальної цілісності України й невизнання незаконної анексії Криму Росією є не просто давньою і послідовною політикою Анкари, але і справою принципу.

Що ще обговорили міністри:

виконання домовленостей після засідання Стратегічної ради високого рівня України і Туреччини;

підготовку до Дипломатичного форуму в Анталії у червні;

підготовку до Міжнародної конференції з питань реформ в Україні;

безпекову ситуацію на Близькому Сході.

Кулеба звернув увагу на важливий внесок дипломатичних зусиль Туреччини у припинення ескалації ізраїльсько-палестинського конфлікту.

Обоє дипломатів відзначили, що необхідно й надалі консолідувати зусиль міжнародної спільноти, аби не допустити кровопролиття на Близькому Сході.

Дипломати підкреслили необхідність подальших консолідованих зусиль міжнародної спільноти, аби не допустити кровопролиття на Близькому Сході.