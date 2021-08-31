Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

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С 1 сентября для участия в международном движении будут допускаться исключительно те транспортные средства из Приднестровского региона Молдовы, которые будут иметь регистрационные номерные знаки согласованного образца.

В то же время так называемые нейтральные номера вместе с другими транспортными средствами, зарегистрированными в соответствии с законодательством Молдовы.

Относительно транспортных средств с Приднестровья с другими регистрационными номерами будет действовать запрет движения через государственную границу для въезда в Украину и/или транзитного перемещения автомобилей.

ГПСУ уточнено все вопросы взаимодействия с подразделениями ГМСУ о порядке отказа в пропуске указанных транспортных средств и подразделениями Нацполиции о порядке действий в случае выявления таких автомобилей в пределах контролируемых пограничных районов,

– добавили пограничники.

В Госпогранслужбе подытожили: "Информацию об изменениях по линии погранично-представительского аппарата передали молдавской стороне".