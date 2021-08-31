Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

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З 1 вересня до участі у міжнародному русі допускатимуться виключно ті транспортні засоби із Придністровського регіону Молдови, які матимуть реєстраційні номерні знаки узгодженого зразка.

Водночас так звані нейтральні номери разом з іншими транспортними засобами, зареєстрованими згідно із законодавством Молдови.

Відносно транспортних засобів із Придністров'я з іншими реєстраційними номерами діятиме заборона руху через держкордон для в'їзду в Україну та/або транзитного переміщення автомобілів.

ДПСУ уточнено всі питання взаємодії з підрозділами ДМСУ щодо порядку відмови у пропуску зазначених транспортних засобів та підрозділами Нацполіції щодо порядку дій у разі виявлення таких автомобілів у межах контрольованих прикордонних районів,

– додали прикордонники.

У Держприкордонслужбі підсумували: "Інформацію про зміни по лінії прикордонно-представницького апарату передали молдовській стороні".