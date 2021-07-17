В Киеве и Киевской области до конца суток 17 июля возможны грозы. Зато 18 июля это прогнозируют в западных областях.

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Град и шквалы

Да, на западе местами может быть град. Шквалы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Также значительные дожди прогнозируют на Закарпатье и в Карпатах.

Менее существенные осадки возможны в северных и части западных областей.

Что делать во время такой непогоды

Спасатели дают несколько советов, как действовать во время шквалов и грозы.

Следует плотно закрыть окна в помещении, а также убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

Стоит держаться как можно дальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев. Не надо парковать рядом с ними автотранспорт.

Во время грозы советуют выключить электроприборы, ведь они притягивают разряд. Кроме того, надо отсоединить телевизор от антенны и не пользоваться мобильным телефоном.

На открытых участках нужно спуститься в низину, отойти от водоемов. Стоит спрятаться в углубление. Если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться.

В лесу можно укрыться под невысокими деревьями или в кустах.

Обратите внимание! Несмотря на жару, ливень и шквалы не обошли некоторые области. Например, Закарпатье, Луганскую и Донецкую области. Из-за непогоды в этих областях 60 населенных пунктов остались без света.