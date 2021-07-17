В Киеве и Киевской области до конца суток 17 июля возможны грозы. Зато 18 июля это прогнозируют в западных областях.
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Град и шквалы
Да, на западе местами может быть град. Шквалы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Также значительные дожди прогнозируют на Закарпатье и в Карпатах.
Менее существенные осадки возможны в северных и части западных областей.
Что делать во время такой непогоды
- Спасатели дают несколько советов, как действовать во время шквалов и грозы.
- Следует плотно закрыть окна в помещении, а также убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.
- Стоит держаться как можно дальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев. Не надо парковать рядом с ними автотранспорт.
- Во время грозы советуют выключить электроприборы, ведь они притягивают разряд. Кроме того, надо отсоединить телевизор от антенны и не пользоваться мобильным телефоном.
- На открытых участках нужно спуститься в низину, отойти от водоемов. Стоит спрятаться в углубление. Если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться.
- В лесу можно укрыться под невысокими деревьями или в кустах.