У Києві та Київській області до кінця доби 17 липня можливі грози. Натомість 18 липня це прогнозують у західних областях.

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Град та шквали

Так, на Заході місцями може бути град. Шквали вітру досягатимуть 15 – 20 метрів за секунду. Також значні дощі прогнозують на Закарпатті та в Карпатах.

Менш істотні опади можливі у північних та частині західних областей.

Що робити під час такої негоди

  • Рятувальники дають кілька порад, як діяти під час шквалів та грози.
  • Слід щільно закрити вікна у приміщенні, а також прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.
  • Варто триматись якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев. Не треба паркувати поруч із ними автотранспорт.
  • Під час грози радять вимкнути електроприлади, адже вони притягують розряд. Крім того, треба від'єднати телевізор від антени й не користуватись мобільним телефоном.
  • На відкритих ділянках потрібно спуститися в низину, відійти від водойм. Варто сховатися у заглиблення. Якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися.
  • У лісі можна сховатися під невисокими деревами або в кущах.