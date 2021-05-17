Украина определила 3 кандидатов на должность судьи ЕСПЧ: что о них известно
В Украине определили 3 кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека. Теперь их внесут на рассмотрение Совета Европы.
Источник:"Европейская правда"
Издание со ссылкой на Офис Президента пишет, что конкурсная комиссия путем открытого голосования приняла единогласное решение рекомендовать 3 кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины.
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Кандидаты на должность судьи ЕСПЧ
- Гнатовский Николай Николаевич,
- Мережко Александр Александрович,
- Нуриджанян Гаяне Сергеевна.
Теперь все 3 кандидатуры внесут на рассмотрение Совета Европы.
Напомним, издание ранее проанализировало анкеты 18 претендентов на должность судьи в ЕСПЧ от Украины. По их информации, в тройку должны были бы пройти Гнатовский и Нуриджанян, зато Мережко – нет.
Что известно о 3 кандидатах, которых выбрала Украина
- Николай Гнатовский – один из самых титулованных юристов-международников из Украины, связанных с Советом Европы. Трижды подряд был президентом Европейского комитета по предотвращению пыток.
- Гаяне Нуриджанян – украинка армянского происхождения, преподает международное и европейское право в "Киево-Могилянской академии", имеет опыт работы в Международном уголовном суде, в институтах Совета Европы, а также собственно в ЕСПЧ.
- Александр Мережко – украинский правовед, доктор юридических наук, профессор. Бывший заведующий кафедрой права Киевского лингвистического университета.
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