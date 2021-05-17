В Украине определили 3 кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека. Теперь их внесут на рассмотрение Совета Европы.

Издание со ссылкой на Офис Президента пишет, что конкурсная комиссия путем открытого голосования приняла единогласное решение рекомендовать 3 кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины.

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Кандидаты на должность судьи ЕСПЧ

Гнатовский Николай Николаевич,

Мережко Александр Александрович,

Нуриджанян Гаяне Сергеевна.

Теперь все 3 кандидатуры внесут на рассмотрение Совета Европы.

Напомним, издание ранее проанализировало анкеты 18 претендентов на должность судьи в ЕСПЧ от Украины. По их информации, в тройку должны были бы пройти Гнатовский и Нуриджанян, зато Мережко – нет.

Что известно о 3 кандидатах, которых выбрала Украина