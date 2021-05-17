Україна визначила 3 кандидатів на посаду судді ЄСПЛ: що про них відомо
В Україні визначили 3 кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людини. Тепер їх внесуть на розгляд Ради Європи.
Джерело:"Європейська правда"
Видання з посиланням на Офіс Президента пише, що конкурсна комісія шляхом відкритого голосування ухвалила одностайне рішення рекомендувати 3 кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України.
Читайте також Україна третя за кількістю нових справ у ЄСПЛ за 2020 рік
Кандидати на посаду судді ЄСПЛ
- Гнатовський Микола Миколайович,
- Мережко Олександр Олександрович,
- Нуріджанян Гаяне Сергіївна.
Тепер всі 3 кандидатури внесуть на розгляд Ради Європи.
Нагадаємо, видання раніше проаналізувало анкети 18 претендентів на посаду судді в ЄСПЛ від України. За їхньою інформацією, до трійки мали б пройти Гнатовський та Нуріджанян, натомість Мережко – ні.
Що відомо про 3 кандидатів, яких обрала Україна
- Микола Гнатовський – один з найтитулованіших юристів-міжнародників з України, пов'язаних з Радою Європи. Тричі поспіль був президентом Європейського комітету із запобігання катуванню.
- Гаяне Нуріджанян – українка вірменського походження, викладає міжнародне та європейське право у "Києво-Могилянській академії", має досвід роботи у Міжнародному кримінальному суді, в інституціях Ради Європи, а також власне у ЄСПЛ.
- Олександр Мережко – український правознавець, доктор юридичних наук, професор. Колишній завідувач кафедри права Київського лінгвістичного університету.
Поділитися новиною