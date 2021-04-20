Украина опустилась на одну позицию в "Мировом индексе свободы прессы 2021" и заняла 97 место. Ситуацию в нашей стране характеризуют как "проблематичную" – это средний показатель.

На ухудшение ситуации со свободой прессы в Украине существенно повлияла пандемия COVID-19. Об этом говорится в докладе правозащитников международной организации "Репортеры без границ", которую обнародовали во вторник, 20 апреля.

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Украина имеет диверсифицированный медиаландшафт, и ее власть провела ряд долгожданных реформ после революции 2014 года, в частности закон о прозрачности владения СМИ. Но эти достижения хрупкие. Необходимо гораздо больше, чтобы ослабить строгую хватку олигархов над СМИ, поощрить редакционную независимость и бороться с безнаказанностью за преступления, связанные с насилием против журналистов,

– говорится в сообщении.

Правозащитники отмечают, что убийства журналистов-расследователей Павла Шеремета, Георгия Гонгадзе и Вадима Комарова до сих пор не раскрыты и это способствует безнаказанности за насилие в отношении СМИ.

Обеспокоенность по-прежнему сосредоточено на:

манипуляциях с новостями;

нарушениях конфиденциальности источников;

кибератаках;

эксцессах в борьбе с фейковых новостями.

В организации добавляют, что неподконтрольные правительству районы на востоке Украины, "по-прежнему является закрытой зоной без критически настроенных журналистов и иностранных наблюдателей".

Важно! "Репортеры без границ" констатируют, что с начала года в Украине не был убит ни один журналист или сотрудник СМИ.

Первые три места в списке занимают:

Норвегия;

Финляндия;

Швеция.

Последние три – Туркменистан, Северная Корея и Эритрея.

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