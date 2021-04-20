Україна опустилася на одну позицію у "Світовому індексі свободи преси 2021" та посіла 97 місце. Ситуацію у нашій державі характеризують як "проблематичну" – це середній показник.

На погіршення ситуації зі свободою преси в Україні істотно вплинула пандемія COVID-19. Про це йдеться в доповіді правозахисників міжнародної організації "Репортери без кордонів", яку оприлюднили у вівторок, 20 квітня.

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Україна має диверсифікований медіаландшафт, і її влада провела низку довгоочікуваних реформ після революції 2014 року, зокрема закон про прозорість володіння ЗМІ. Але ці досягнення крихкі. Необхідно набагато більше, щоб послабити сувору хватку олігархів над ЗМІ, заохотити редакційну незалежність і боротися з безкарністю за злочини, пов'язані з насильством проти журналістів,

– йдеться у повідомленні.

Правозахисники зазначають, що вбивства журналістів-розслідувачів Павла Шеремета, Георгія Гонгадзе та Вадима Комарова досі не розкриті та це сприяє безкарності за насильство щодо ЗМІ.

Стурбованість, як і раніше, зосереджена на:

маніпуляціях із новинами;

порушеннях конфіденційності джерел;

кібератаках;

ексцесах у боротьбі з фейковими новинами.

В організації додають, що непідконтрольні уряду райони на сході України, "як і раніше, є закритою зоною без критично налаштованих журналістів та іноземних спостерігачів".

Важливо! "Репортери без кордонів" констатують, що з початку року в Україні не було вбито жодного журналіста або співробітника ЗМІ.

Перші три місця у списку посідають:

Норвегія;

Фінляндія;

Швеція.

Останні три – Туркменістан, Північна Корея та Еритрея.

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