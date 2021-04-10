У грецьких Афінах 9 квітня застрелили журналіста Йоргоса Караіваза, який висвітлював кримінальні теми. На блозі медійника припускають, що так йому намагалися закрити рот.

Деталі вбивства журналіста у Греції

Трагедія трапилася, коли журналіст вийшов з автомобіля біля свого будинку у районі Алімос. Серед підозрюваних – двоє невідомих.

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У поліції кажуть, що 2 зловмисників на скутері зробили декілька пострілів. Однак сусіди звуків не чули, що означає, що нападники використовували глушники. З місця події правоохоронці вилучили 17 гільз.

5 куль влучили журналісту в груди і голову, а решта пролетіли повз і потрапили в автомобіль жертви. За даними видання, нападник нібито застрелив Караіваза у русі.

Чоловіки на скутері буцімто їхали за журналістом ще з телевізійної станції STAR, де той працював.

Мотиви вбивства Караіваза

Наразі невідомо, що стало причиною для вбивства журналіста. Однак на блозі журналіста припускають, що все через його роботу.

Хтось вирішив його заткнути кулями, змусити перестати писати,

– мовиться у повідомленні.



У Греції вбили журналіста Йоргоса Караіваза / Фото Bloko

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У грецькому уряді відреагували на трагедію. Там заявили, що подія їх вразила, а вбивць журналіста обов'язково знайдуть.

Крім того, заяву зробило вже і керівництво Європейського Союзу, зокрема голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Європа виступає за свободу, а свобода преси, можливо, найбільш священна з усіх. Журналісти повинні мати можливість працювати безпечно. Мої думки з родиною Караіваза. Я сподіваюся, що злочинців незабаром притягнуть до відповідальності", – сказала політикиня.