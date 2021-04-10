В Греции посреди улицы застрелили журналиста
В греческих Афинах 9 апреля застрелили журналиста Йоргоса Караиваза, который освещал криминальные темы. На блоге медийщика предполагают, что так ему пытались закрыть рот.
Источник:Kathimerini
Детали убийства журналиста в Греции
Трагедия произошла, когда журналист вышел из автомобиля возле своего дома в районе Алимос. Среди подозреваемых – двое неизвестных.
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В полиции говорят, что 2 злоумышленников на скутере сделали несколько выстрелов. Однако соседи звуков не слышали, что означает, что нападавшие использовали глушители. С места происшествия правоохранители изъяли 17 гильз.
5 пуль попали журналисту в грудь и голову, а остальные пролетели мимо и попали в автомобиль жертвы. По данным издания, нападающий якобы застрелил Караиваза в движении.
Мужчины на скутере якобы ехали за журналистом еще с телевизионной станции STAR, где тот работал.
Мотивы убийства Караиваза
Пока неизвестно, что стало причиной для убийства журналиста. Однако на блоге журналиста предполагают, что все из-за его работы.
Кто-то решил его заткнуть пулями, заставить перестать писать,
– говорится в сообщении.
В Греции убили журналиста Йоргоса Караиваза / Фото Bloko
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В греческом правительстве отреагировали на трагедию. Там заявили, что событие их поразило, а убийц журналиста обязательно найдут.
Кроме того, заявление сделало уже и руководство Европейского Союза, в частности председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Европа выступает за свободу, а свобода прессы, возможно, наиболее священная из всех. Журналисты должны иметь возможность работать безопасно. Мои мысли с семьей Караиваза. Я надеюсь, что преступников скоро привлекут к ответственности", – сказала политик.
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