В греческих Афинах 9 апреля застрелили журналиста Йоргоса Караиваза, который освещал криминальные темы. На блоге медийщика предполагают, что так ему пытались закрыть рот.

Детали убийства журналиста в Греции

Трагедия произошла, когда журналист вышел из автомобиля возле своего дома в районе Алимос. Среди подозреваемых – двое неизвестных.

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В полиции говорят, что 2 злоумышленников на скутере сделали несколько выстрелов. Однако соседи звуков не слышали, что означает, что нападавшие использовали глушители. С места происшествия правоохранители изъяли 17 гильз.

5 пуль попали журналисту в грудь и голову, а остальные пролетели мимо и попали в автомобиль жертвы. По данным издания, нападающий якобы застрелил Караиваза в движении.

Мужчины на скутере якобы ехали за журналистом еще с телевизионной станции STAR, где тот работал.

Мотивы убийства Караиваза

Пока неизвестно, что стало причиной для убийства журналиста. Однако на блоге журналиста предполагают, что все из-за его работы.

Кто-то решил его заткнуть пулями, заставить перестать писать,

– говорится в сообщении.



В Греции убили журналиста Йоргоса Караиваза / Фото Bloko

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В греческом правительстве отреагировали на трагедию. Там заявили, что событие их поразило, а убийц журналиста обязательно найдут.

Кроме того, заявление сделало уже и руководство Европейского Союза, в частности председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Европа выступает за свободу, а свобода прессы, возможно, наиболее священная из всех. Журналисты должны иметь возможность работать безопасно. Мои мысли с семьей Караиваза. Я надеюсь, что преступников скоро привлекут к ответственности", – сказала политик.