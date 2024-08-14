О проведенном совещании по ситуации на Курщине президент рассказал в своем телеграмм-канале 14 августа. Он поделился, что именно обсуждали во время заседания.

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Зеленский провел совещание по ситуации на Курщине

Президент Украины сообщил, что во время совещания по ситуации в Курской области бговорили ключевые вопросы.

"Безопасность, гуманитарная помощь, создание при необходимости военных комендатур", – указал Зеленский.