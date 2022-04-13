Украина отказала Штайнмайеру: пособник Путина на весь мир объявлен токсичным

Зеленский отказался принимать Штайнмайера! Черт, даже растрогалась. Первый раз с 2019 ощутила к руководству страны личную благодарность.

Штайнмайера догнала карма

Так вот, Франц, так вот. Это тебе и от меня прилетело – за твой спич о Гоголе и Шевченко на "Форуме европейских писателей" 8 мая 2014 года (шшшьорт, а где-то и мои с ним фоточки с того дня должны быть, перед началом той скандальной сессии мы разговаривали, нас снимали, я это все потом в гневе выбросила, чтобы и пикселя от мрази мне в компе не осталось, но в его партийном архиве оно вполне могло сохраниться, вот бы посмотреть теперь!).

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За мой выключенный микрофон, когда я Путина с Гитлером и Сталиным через запятую перечислила, и за все те интервью, которые в тот день дала немецкой прессе, а потом ни одно из них не вышло, – потому что ты, Франц, так и не понял, что нельзя заткнуть человека, который говорит от имени миллионов жертв: что это сила не сравнимо больше, чем ту, что диспонирует Путин…

Высокие отношения – Франц-Вальтер Штайнмайер и его друг и коллега Лавров / фото из сети

По иронии, я тогда говорила (обращаясь к нему со сцены), что насилие – это конец диалога: что после того, как русские солдаты вошли на Донбасс стрелять в детей и резать животы за украинский флаг, всякий дальнейший "диалог взаимопонимания" с Путиным ( кроме как через адвоката) теряет смысл и становится пособничеством в преступлении.

Новая эра в международной политике

И вот теперь пособник Штайнмайер на весь мир объявлен "вне диалога" – нерукопожатным, токсичным. "Банітою", как говорили наши предки.

Это красиво. Это даже революционно: шанс вернуть в международную политику древнее понятие добропорядочности. Продемонстрировать на весь мир, что, как говорил польский публицист и дипломат Владислав Бартошевский, "следует быть порядочным человеком".

Россия совершает геноцид украинской нации – смотрите видео: