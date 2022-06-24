Возвращение к истокам
Дорога домой будет длинной, опасной и понравится это путешествие далеко не всем. Тем, кому нравится русская модель развития общества, не повезло. Им в другую сторону. Это не беда – Россия большая, места хватит.
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Европу избавили от зависимости от российской газовой иглы
Но изменение вектора развития произошло, хоть и под залпы русских орудий. Москве уже не получить рычагов влияния на нашу политику, и экономика Украины имеет все шансы больше не зависеть от российской газовой трубы.
Скажу больше, ожесточенная борьба Украины за европейский путь развития сорвала маску приличия из российского режима и заставила Европу осознать, что для них означает российская углеводородная игла. Насколько опасно и губительно зависеть от ресурсов, которыми управляет неадекватный диктатор и его приспешники.
Украина изменила не только свою судьбу, она изменила судьбу ЕС, подтолкнув европейцев к отказу от такой приятной и комфортной зависимости от российских ресурсов. Мы доказали, что нефть и газ из России – это орудие политической экспансии. Европа, похоже, усвоила урок.
Не пропустите Украину нужна россиянам не для парада на Крещатике
Исторический излом старой картины мира
Время перемен наступило, дорогие сограждане. Он дорого обошелся, но иначе не бывает. За моральный, экономический и геополитический выбор приходится платить. Иногда кровью, к сожалению.
Дорогу преодолеет идущий.
То, о чем мы мечтали в 1991 году, голосуя за Независимость Украины, стало ближе. Враг будет разбит! Победа будет за нами!
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