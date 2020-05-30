Украина открывает границы: когда заработают пункты пропуска со Словакией
Украина откроет пункты пропуска со Словакией с 1 июня. Ранее заработали 6 пунктов пропуска на границе с Молдовой. Венгрия пока открывать КПП не собирается.
Заработают КПП на границе со Словакией
С 1 июня 1:01 по киевскому времени откроют три КПП на украинско-словацкой границе. Об этом сообщил председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров в фейсбуке.
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Заработают такие пункты пропуска:
- Ужгород – Вышне Немецкое: откроют для легковушек и грузовиков, пересечение пешеходами и велосипедистами не разрешено;
- Малый Березный – Убля: откроют в полном объеме;
- Малые Селменцы – Большие Селменцы: откроют в полном объеме с 9:00 до 21:00.
В Словакию впустят не всех
В Словакии, отметил председатель Закарпатской ОГА, до сих пор действует чрезвычайная ситуация из-за вспышки коронавируса. Поэтому пересекать границу позволят не всем.
Кто сможет пересечь границу:
- лица с разрешением на длительное пребывание:
- транзит;
- лица, которым было предоставлено разрешение соответствующим министерством.
Какие пункты пропуска уже полноценно работают
Украина в полночь 29 мая открыла 66 пунктов пропуска на границе со странами Евросоюза и Молдовой. Однако страны-соседи это делать не спешат. Украинская сторона проинформировала другие страны об открытии границ, однако от большинства – ответа пока нет.
Сейчас границу можно пересечь только в 6 пунктах пропуска с Молдовой.
Железнодорожные:
- Мамалыга – Крива;
- Кельменцы – Ларга.
Автомобильные:
- Кельменцы – Ларга;
- Сокиряны – Окница;
- Маяки – Паланка – Удобное;
- Серпневе1 – Басарабьяска.
С 1 июня планируют открыть еще несколько КПП. В частности, автомобильные:
- Крива – Мамалыга;
- Мирное – Табаки;
- Бричень – Росошаны.
Венгрия отложила открытие пунктов пропуска
Ранее венгерская сторона планировала открыть 4 пункта пропуска на границе с Украиной 30 мая. Однако сейчас, заявили в Венгрии, этот вопрос откладывается. Когда именно могут заработать КПП – пока неизвестно, сообщает пресс-служба ГПСУ.
Закрытые КПП
Между тем, 56 других пунктов пропуска остаются закрытыми. КПП на границе с Россией и Беларусью не откроют из-за ситуации с коронавирусом в этих странах.