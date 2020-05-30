Украина откроет пункты пропуска со Словакией с 1 июня. Ранее заработали 6 пунктов пропуска на границе с Молдовой. Венгрия пока открывать КПП не собирается.

Заработают КПП на границе со Словакией

С 1 июня 1:01 по киевскому времени откроют три КПП на украинско-словацкой границе. Об этом сообщил председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров в фейсбуке.

К теме Украина открыла 66 пунктов пропуска на границе: сколько из них работают на самом деле

Заработают такие пункты пропуска:

Ужгород – Вышне Немецкое: откроют для легковушек и грузовиков, пересечение пешеходами и велосипедистами не разрешено;

Малый Березный – Убля: откроют в полном объеме;

Малые Селменцы – Большие Селменцы: откроют в полном объеме с 9:00 до 21:00.

В Словакию впустят не всех

В Словакии, отметил председатель Закарпатской ОГА, до сих пор действует чрезвычайная ситуация из-за вспышки коронавируса. Поэтому пересекать границу позволят не всем.

Кто сможет пересечь границу:

лица с разрешением на длительное пребывание:

транзит;

лица, которым было предоставлено разрешение соответствующим министерством.

Какие пункты пропуска уже полноценно работают

Украина в полночь 29 мая открыла 66 пунктов пропуска на границе со странами Евросоюза и Молдовой. Однако страны-соседи это делать не спешат. Украинская сторона проинформировала другие страны об открытии границ, однако от большинства – ответа пока нет.

Сейчас границу можно пересечь только в 6 пунктах пропуска с Молдовой.

Железнодорожные:

Мамалыга – Крива;

Кельменцы – Ларга.

Автомобильные:

Кельменцы – Ларга;

Сокиряны – Окница;

Маяки – Паланка – Удобное;

Серпневе1 – Басарабьяска.

С 1 июня планируют открыть еще несколько КПП. В частности, автомобильные:

Крива – Мамалыга;

Мирное – Табаки;

Бричень – Росошаны.

Венгрия отложила открытие пунктов пропуска

Ранее венгерская сторона планировала открыть 4 пункта пропуска на границе с Украиной 30 мая. Однако сейчас, заявили в Венгрии, этот вопрос откладывается. Когда именно могут заработать КПП – пока неизвестно, сообщает пресс-служба ГПСУ.

Закрытые КПП

Между тем, 56 других пунктов пропуска остаются закрытыми. КПП на границе с Россией и Беларусью не откроют из-за ситуации с коронавирусом в этих странах.