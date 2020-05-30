Україна відкриє пункти пропуску зі Словаччиною з 1 червня. Раніше запрацювали 6 пунктів пропуску на кордоні з Молдовою. Угорщина поки відкривати КПП не збирається.

Запрацюють КПП на кордоні зі Словаччиною

З 1 червня 1 години 01 хвилини за київським часом відкриють три КПП на українсько-словацькому кордоні. Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Олексій Петров у фейсбуці.

До теми Україна відкрила 66 пунктів пропуску на кордоні: скільки з них працюють насправді

Запрацюють такі пункти пропуску:

Ужгород – Вишнє Нємецке: відкриють для легковиків та вантажівок, перетин пішоходів і велосипедистів не дозволено;

Малий Березний – Убля: відкриють у повному обсязі;

Малі Селменці – Великі Селменці: відкриють у повному обсязі із 9:00 до 21:00.

У Словаччину впустять не всіх

​У Словаччині, наголосив голова Закарпатської ОДА, досі діє надзвичайна ситуація через спалах коронавірусу. Тому перетинати кордон дозволять не всім.

Хто зможе перетнути кордон:

особи з дозволом на тривале перебування:

транзит;

особи, яким було надано дозвіл відповідним міністерством.

Які пункти пропуску вже повноцінно працюють

Україна опівночі 29 травня відкрила 66 пунктів пропуску на кордоні з країнами Євросоюзу та Молдовою. Проте країни-сусіди цього робити не поспішають. Українська сторона проінформувала інші країни про відкриття кордонів, проте від більшості – відповідей поки нема.

Наразі кордон можна перетнути лише у 6 пунктах пропуску з Молдовою.

Залізничні:

Мамалига – Крива;

Кельменці – Ларга.

Автомобільні:

Кельменці – Ларга;

Сокиряни – Окниця;

Маяки – Паланка – Удобне;

Серпневе1 – Басараб'яска.

З 1 червня планують відкрити ще кілька КПП. Зокрема, автомобільні:

Крива – Мамалига;

Мирне – Табаки;

Брічень – Росошани.

Угорщина відтермінувала відкриття пунктів пропуску

Раніше угорська сторона планувала відкрити 4 пункти пропуску на кордоні з Україною 30 травня. Проте зараз, заявили в Угорщині, це питання відтерміновується. Коли саме можуть запрацювати КПП – наразі невідомо, повідомляє пресслужба ДПСУ.

Закриті КПП

Тим часом, 56 інших пунктів пропуску залишаються закритими. КПП на кордоні з Росією та Білоруссю не відкриють через ситуацію із коронавірусом у цих країнах.