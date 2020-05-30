Україна відкриває кордони: коли запрацюють пункти пропуску зі Словаччиною
Україна відкриє пункти пропуску зі Словаччиною з 1 червня. Раніше запрацювали 6 пунктів пропуску на кордоні з Молдовою. Угорщина поки відкривати КПП не збирається.
Запрацюють КПП на кордоні зі Словаччиною
З 1 червня 1 години 01 хвилини за київським часом відкриють три КПП на українсько-словацькому кордоні. Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Олексій Петров у фейсбуці.
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Запрацюють такі пункти пропуску:
- Ужгород – Вишнє Нємецке: відкриють для легковиків та вантажівок, перетин пішоходів і велосипедистів не дозволено;
- Малий Березний – Убля: відкриють у повному обсязі;
- Малі Селменці – Великі Селменці: відкриють у повному обсязі із 9:00 до 21:00.
У Словаччину впустять не всіх
У Словаччині, наголосив голова Закарпатської ОДА, досі діє надзвичайна ситуація через спалах коронавірусу. Тому перетинати кордон дозволять не всім.
Хто зможе перетнути кордон:
- особи з дозволом на тривале перебування:
- транзит;
- особи, яким було надано дозвіл відповідним міністерством.
Які пункти пропуску вже повноцінно працюють
Україна опівночі 29 травня відкрила 66 пунктів пропуску на кордоні з країнами Євросоюзу та Молдовою. Проте країни-сусіди цього робити не поспішають. Українська сторона проінформувала інші країни про відкриття кордонів, проте від більшості – відповідей поки нема.
Наразі кордон можна перетнути лише у 6 пунктах пропуску з Молдовою.
Залізничні:
- Мамалига – Крива;
- Кельменці – Ларга.
Автомобільні:
- Кельменці – Ларга;
- Сокиряни – Окниця;
- Маяки – Паланка – Удобне;
- Серпневе1 – Басараб'яска.
З 1 червня планують відкрити ще кілька КПП. Зокрема, автомобільні:
- Крива – Мамалига;
- Мирне – Табаки;
- Брічень – Росошани.
Угорщина відтермінувала відкриття пунктів пропуску
Раніше угорська сторона планувала відкрити 4 пункти пропуску на кордоні з Україною 30 травня. Проте зараз, заявили в Угорщині, це питання відтерміновується. Коли саме можуть запрацювати КПП – наразі невідомо, повідомляє пресслужба ДПСУ.
Закриті КПП
Тим часом, 56 інших пунктів пропуску залишаються закритими. КПП на кордоні з Росією та Білоруссю не відкриють через ситуацію із коронавірусом у цих країнах.