Об этом в эфире 24 канала рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Он подчеркнул, что украинцы отстаивали свою государственность на протяжении веков, начиная со времен киевских князей. Эта борьба продолжается сегодня.
Обратите внимание Мы были, есть и будем, – Зеленский поздравил украинцев с Днем государственности
По убеждению Ткаченко, на протяжении всего времени сохранялся дух, традиции и ценности нашей нации, в том числе жажда свободы и убеждение в том, что власть может и должна переизбираться. Следовательно, он считает, что сегодня предки украинцев смотрят на нас с надеждой, что мы все-таки воплотим их мечты в реальность.
Факт того, что мы ввели и празднуем этот день – это осознание того, чьими потомками мы являемся и что этому государству более 1000 лет,
– констатировал министр культуры.
Он поделился, что в этот день разговаривал с несколькими людьми, которые с интересом начали расспрашивать о некоторых моментах украинской истории, где и что было изображено, когда и что происходило.
"То есть мы фактически протягиваем эту цепочку исторической правды и распространяем для всего населения Украины", – считает Ткаченко.
Результатом этого является то, что украинцы начинают понимать, насколько велико наше наследие, культура и история, и чем мы можем гордиться.
Украинцы и россияне – совершенно разные
"Мои коллеги, западные министры, говорят о том, что разница между Украиной и россией сразу чувствуется в социокультурном аспекте – как люди взаимодействуют между собой, как они общаются, помогают друг другу. Этот контраст очевиден с самого начала", – рассказал Александр Ткаченко.
Он подчеркнул, что это нельзя приобрести за 30 лет. Это передается от поколения к поколению. И даже если кто-то из представителей нашей нации мог забыть что-то о себе и своих корнях, это не значит, что он не сможет это вспомнить.
Мы возвращаем себе гордость, почет нашей истории, и не надо оглядываться на москву. В принципе москва должна быть частью великой Руси, частью Киева. И не им поучать нас в том, где и чья история. Мы обойдемся без их, так сказать, советов,
– подытожил украинский министр.
Министр культуры и информационной политики рассказал о Дне Украинской Государственности: смотрите видео
Как известные украинцы поздравляли с Днем нашей государственности
- Президент Украины Владимир Зеленский 28 июля выступил в Верховной Раде, где и произнес свою речь по случаю праздника. Он подчеркнул, что Украина будет не новой легендой о героическом сопротивлении, а настоящим государством победителей.
- Поздравили украинцев и наши звезды. К примеру, певица Наталья Карпа назвала украинцев фантастическими и призвала всех взращивать и сращивать наше общее будущее.
- Ведущий Владимир Остапчук красноречиво назвал украинцев молодой кровью с тысячелетней историей, и напомнил, что враги – это роса на солнце.
- Лидер группы O.Torvald Женя Галич, во время полномасштабной войны вступивший в ряды ВСУ, отметил, что наша история началась много лет назад, и пишется сегодня каждым украинцем, собственной борьбой и верой в свою страну.