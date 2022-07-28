Об этом в эфире 24 канала рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Он подчеркнул, что украинцы отстаивали свою государственность на протяжении веков, начиная со времен киевских князей. Эта борьба продолжается сегодня.

Обратите внимание Мы были, есть и будем, – Зеленский поздравил украинцев с Днем государственности

По убеждению Ткаченко, на протяжении всего времени сохранялся дух, традиции и ценности нашей нации, в том числе жажда свободы и убеждение в том, что власть может и должна переизбираться. Следовательно, он считает, что сегодня предки украинцев смотрят на нас с надеждой, что мы все-таки воплотим их мечты в реальность.

Факт того, что мы ввели и празднуем этот день – это осознание того, чьими потомками мы являемся и что этому государству более 1000 лет,

– констатировал министр культуры.

Он поделился, что в этот день разговаривал с несколькими людьми, которые с интересом начали расспрашивать о некоторых моментах украинской истории, где и что было изображено, когда и что происходило.

"То есть мы фактически протягиваем эту цепочку исторической правды и распространяем для всего населения Украины", – считает Ткаченко.

Результатом этого является то, что украинцы начинают понимать, насколько велико наше наследие, культура и история, и чем мы можем гордиться.

Украинцы и россияне – совершенно разные

"Мои коллеги, западные министры, говорят о том, что разница между Украиной и россией сразу чувствуется в социокультурном аспекте – как люди взаимодействуют между собой, как они общаются, помогают друг другу. Этот контраст очевиден с самого начала", – рассказал Александр Ткаченко.

Он подчеркнул, что это нельзя приобрести за 30 лет. Это передается от поколения к поколению. И даже если кто-то из представителей нашей нации мог забыть что-то о себе и своих корнях, это не значит, что он не сможет это вспомнить.

Мы возвращаем себе гордость, почет нашей истории, и не надо оглядываться на москву. В принципе москва должна быть частью великой Руси, частью Киева. И не им поучать нас в том, где и чья история. Мы обойдемся без их, так сказать, советов,

– подытожил украинский министр.

Министр культуры и информационной политики рассказал о Дне Украинской Государственности: смотрите видео

Как известные украинцы поздравляли с Днем нашей государственности