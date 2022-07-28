Про це в ефірі 24 каналу міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Він підкреслив, що українці відстоювали свою державність впродовж століть, починаючи з часів київських князів. Ця боротьба триває і сьогодні.

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На переконання Ткаченка, впродовж усього часу зберігався дух, традиції та цінності нашої нації, зокрема жага до свободи та переконання у тому, що влада може і має переобиратися. Відтак, він вважає, що сьогодні предки українців дивляться на нас з надією, що ми все ж втілимо їхні мрії в реальність.

Факт того, що ми запровадили і святкуємо цей день – це усвідомлення того, чиїми нащадками ми є і що цій державі понад 1000 років,

– констатував міністр культури.

Він поділився, що у цей день розмовляв з кількома людьми, які з зацікавленням почали розпитувати про деякі моменти української історії, де і що було зображено, коли і що відбувалося.

"Тобто ми фактично простягаємо цей ланцюжок історичної правди і розповсюджуємо для всього населення України", – вважає Ткаченко.

Результатом цього є те, що українці починають розуміти, наскільки великою є наша спадщина, культура та історія, і чим ми можемо пишатися.

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"Мої колеги, західні міністри кажуть про те, що відмінність між Україною та росією одразу відчувається в соціокультурному аспекті – як люди взаємодіють між собою, як вони спілкуються, допомагають один одному. Цей контраст очевидний від початку", – розказав Олександр Ткаченко.

Він підкреслив, що цього не можна набути за 30 років. Це передається від покоління до покоління. І навіть якщо хтось із представників нашої нації, міг забути щось про себе та своє коріння, це не означає, що він не зможе це згадати.

Ми повертаємо собі гордість, шану нашій історії, і не треба озиратися на москву. У принципі москва мала б бути частиною великої Русі, частиною Києва. І не їм повчати нас у тому, де і чия історія. Ми обійдемося без їхніх, так би мовити, порад,

– підсумував український міністр.

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