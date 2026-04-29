Украина просит Израиль арестовать судно "Панормитис": Сибига ответил Саару

Киев хочет арестовать судно "Панормитис", которое могло перевозить краденое украинское зерно. Для этого Тель-Авиву отправили запрос.

Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети Х (бывший Twitter). Он отметил, что наше государство официально обратилось к Израилю по дипломатическим и юридическим каналам с просьбой принять меры.

Почему Украина хочет арестовать судно "Панормитис"?

Его подозревают в том, что оно перевозило зерно, незаконно вывезенное из закрытого порта на временно оккупированной территории Украины. То есть в действиях, которые нарушают международное право и украинское законодательство.

Это не "Twitter-дипломатия", а вполне конкретный правовой и дипломатический запрос о международной правовой помощи, который требует ответа. Мы ожидаем, что израильская сторона отнесется к нему серьезно, а не будет отвечать эмоциональными заявлениями,

– написал Сибига.

Таким образом он ответил министру иностранных дел Израиля Гидеону Саару, который 27 апреля заявил, что дипломатические отношения не ведут в Twitter или в СМИ, а "обвинения не являются доказательствами". Мол, Киев не подал запрос о правовой помощи, а "обратился к СМИ и соцсетям".

Министр добавил, что Генеральная прокуратура Украины подала соответствующий запрос в израильские органы власти на основании решения украинского суда об аресте судна в рамках продолжающегося расследования.

Справка. Twitter-дипломатия, или twiplomacy, – это такая форма публичной дипломатии, когда политики, министры, послы и чиновники делают официальные заявления через твиты в соцсети. Обычно они быстро реагируют на актуальные события. Термин "Twitter-дипломатия" ввел Маттиас Люфкенс в 2011 году.



МИД Украины в 2021 году отмечало, что в современном мире один своевременный и точный твит может иметь такой же вес, как и официальное формальное заявление. А в 2015 году исследовательница Ирина Харечко в статье "Twitter-дипломатия: зарубежный опыт для Украины" писала: "Twitter применяют в различных и эпизодических ситуациях во время дипломатической коммуникации – от дружеских заявлений о двустороннем сотрудничестве до скупых обменов вежливостью и дипломатических "шпилек".

Детали от Офиса Генерального прокурора

Генеральный прокурор Руслан Кравченко указал, что с начала полномасштабной агрессии Россия незаконно вывезла более 1,7 миллиона тонн агропродукции с временно оккупированных территорий Украины. Их общая стоимость – более 20 миллиардов гривен.

Время безнаказанного мародерства под иностранными флагами закончилось. Мы продолжаем системно идентифицировать каждое судно-нарушитель и работать над привлечением к ответственности всех, кто причастен к военным преступлениям против Украины,

– написал чиновник.

Офис Генерального прокурора инициировал арест морского судна PANORMITIS и его груза. Следователи задокументировали факты, как "Панормитис" заходил в закрытые порты Украины, что является грубым нарушением украинского законодательства и норм международного морского права.

"Украина направила Израилю запрос о международной правовой помощи. Украинская сторона просит израильских партнеров наложить арест на судно и груз, провести обыск, изъять судовую и грузовую документацию, отобрать образцы зерна и допросить членов экипажа", – пояснил Генпрокурор.



Судно "Панормитис" ранее называлось LAKE DANY / Фото с сайта Vesselfinder

Обратите внимание! Согласно данным Vesselfinder, судно "Панормитис" находится в Хайфе (Израиль). До этого заходило в порт Новороссийска и египетский Думят (Дамиетта). "Панормитис" построили в 2008 году, корабль ходит под флагом Панамы. Интересно, что сначала судно называлось LAKE DANY. Название PANORMITIS появилось в октябре 2023-го. Также с марта 2022 года по октябрь 2023 года корабль ходил под флагом Либерии.

Коротко о скандале с судном PANORMITIS

23 марта Украина вручила Израилю ноту относительно судна ABINSK, которое везло краденое украинское зерно. Киев просил не принимать груз и судно. К сожалению, Государство Израиль не прислушалось и не только разгрузило судно, но и не арестовало его.

25 апреля Украина проинформировала Израиль о PANORMITIS, который тоже везет краденый груз. Поскольку Тель-Авив проигнорировал эту информацию, Киев подготовил официальную ноту протеста с информацией о судне и его грузе с требованием принять меры. И вызвал в МИД Украины посла Государства Израиль в Украине Михаэля Бродского. Но "Панормитис" находится на рейде Хайфы, в ожидании разгрузки.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Израиль не может не знать, какие грузы направляются в его порты. По словам президента, это не является и не может быть чистым бизнесом.

Что будет с отношениями между Украиной и Израилем после скандала с похищенным зерном?

Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос в колонке для 24 Канала подчеркнул: Украина меняет подход к Израилю. Если в 2025 году между странами было потепление отношений, то теперь ясно, что Тель-Авив не изменил отношение к санкциям против России.