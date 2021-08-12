Этот груз является первым из трех этапов помощи Украины для защиты границы Литвы. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский еще 2 августа 2021 года.
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ГСЧС сопровождает груз в Литву
Груз с колючей проволокой отправился в Литву в четверг, 12 августа. Его сопровождают сотрудники ГСЧС. В Литве гуманитарную помощь должна получить Служба охраны государственной границы.
Украина отправила Литве колючую проволоку / Фото ГСЧС
На фотографии видно, как работники украинской ГСЧС загружают десятки мотков колючей проволоки, которая в будущем должна помочь в охране литовской границы.
Для перевозки гуманитарной помощи использовали два грузовика и авто оперативно-спасательной службы.
Украина отправила гуманитарную помощь Литве: видео
Когда отправят вторую часть помощи, пока не сообщают.
Ситуация на литовско-белорусской границе: главное
- В мае 2021 года самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск сдерживал потоки мигрантов и наркотиков на границе с Литвой. Однако после введения новых санкций Евросоюза против Беларуси из-за задержания оппозиционера Романа Протасевича, Лукашенко заверил, что Минск больше не будет останавливать нелегалов.
- После этого на литовских границах начали появляться мигранты из стран Ближнего Востока и Африки.
- 3 июля 2021 года Литва объявила режим чрезвычайной ситуации из-за ситуации на границе, хотя президенту страны Гитанасу Науседе предлагали ввести на границе с Беларусью чрезвычайное положение. Лидер страны считает, что пока в этом нет необходимости.