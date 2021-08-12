Цей вантаж є першим із трьох етапів допомоги України для захисту кордону Литви. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський ще 2 серпня 2021 року.

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ДСНС супроводжує вантаж до Литви

Вантаж із колючим дротом вирушив у Литву в четвер, 12 серпня. Його супроводжують співробітники ДСНС. У Литві гуманітарну допомогу мають отримати Служба охорони державного кордону.



Україна відправила Литві колючий дріт / Фото ДСНС

На світлині видно, як працівники української ДСНС завантажують десятки моток колючого дроту, який у майбутньому має допомогти в охороні литовського кордону.

Для перевезення гуманітарної допомоги використали дві вантажівки та авто оперативно-рятувальної служби.

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Коли відправлять другу частину допомоги, поки що не повідомляють.

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