Цей вантаж є першим із трьох етапів допомоги України для захисту кордону Литви. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський ще 2 серпня 2021 року.
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ДСНС супроводжує вантаж до Литви
Вантаж із колючим дротом вирушив у Литву в четвер, 12 серпня. Його супроводжують співробітники ДСНС. У Литві гуманітарну допомогу мають отримати Служба охорони державного кордону.
Україна відправила Литві колючий дріт / Фото ДСНС
На світлині видно, як працівники української ДСНС завантажують десятки моток колючого дроту, який у майбутньому має допомогти в охороні литовського кордону.
Для перевезення гуманітарної допомоги використали дві вантажівки та авто оперативно-рятувальної служби.
Україна відправила гуманітарну допомогу Литві: відео
Коли відправлять другу частину допомоги, поки що не повідомляють.
Ситуація на литовсько-білоруському кордоні: головне
- У травні 2021 року самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ стримував потоки мігрантів та наркотиків на кордоні з Литвою. Однак після введення нових санкцій Євросоюзу проти Білорусі через затримання опозиціонера Романа Протасевича, Лукашенко запевнив, що Мінськ більше не зупинятиме нелегалів.
- Після цього на литовських кордонах почали з'являтися мігранти з країн Близького Сходу та Африки.
- 3 липня 2021 року Литва оголосила режим надзвичайної ситуації через ситуацію на кордоні, хоча президенту країни Гітанасу Науседі пропонували ввести на кордоні з Білоруссю надзвичайний стан. Лідер країни вважає, що поки що у цьому немає потреби.