Украина отслеживает транспортировку российской нефти, чтобы не дать России обойти санкции

Украинские и международные эксперты отслеживают пути транспортировки российской нефти. Украина пытается не дать России обойти санкции.

Группа экспертов получает информацию от международных специалистов и чиновников

Об этом рассказал советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко. Он заявил, что эксперты анализируют реальное влияние применяемых против России санкций.

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Сообщается, что эксперты отслеживают пути поставок российских энергоносителей, благодаря торговле которыми "Россия отчаянно пытается финансировать свою военную машину".

Группа экспертов получает информацию от международных специалистов, правительства других стран и разведки.

Благодаря программному обеспечению происходит анализ поведения кораблей. Это позволяет оценить, может ли на борту быть больше груза, чем заявлено.

Россия тайно загрузила нефть, прикрываясь Казахстаном

По информации Олега Устенко, экспертам уже удалось выявить нарушение Россией.

Он заявил, что группа обнаружила поставки казахской нефти, "которые, как они полагают, содержат часть тайно загруженной российской нефти".

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