Украина передаст Беларуси информацию о преступлениях вагнеровцев, – Аваков
Нацполиция расследует ряд уголовных дел по преступлениям вагнеровцев, в том числе и тех, которых задержали в Минске. Украинские правоохранители передадут белорусским коллегам информацию, подтверждающую преступления боевиков.
Аваков о задержании вагнеровцев в Минске
В МВД воспринимают информацию о задержании под Минском боевиков российской компании "Вагнер" как опасный прецедент, что свидетельствует о намерении иностранного вмешательства в дела независимой Беларуси, сообщает пресс-служба ведомства.
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Это очень опасная ситуация, когда 33 иностранных наемника, которые проливали кровь и устраивали вооруженные провокации в Сирии, Судане, Ливии и на Донбассе, устраивают базу за 1,5 километра от резиденции президента страны,
– говорится в сообщении.
Министр внутренних дел Арсен Аваков обратился к белорусскому народу с призывом со всей серьезностью отнестись к этой провокации.
От боевиков пострадали и украинцы
Аваков отметил, что "украинцы получили слишком много горя и жертв от действий российских провокаторов и террористов", в частности, наемников ЧВК "Вагнер" в Украине в 2014 году.
"Наемники убивали, пытали и калечили защитников Украины, в том числе, под Донецком, в Славянске и Горловке", – рассказал министр.
У полиции есть дела по преступлениям вагнеровцев
По его словам, Нацполиция расследует ряд уголовных дел по этим преступлениям. В частности, с участием боевиков, которых задержали в Минске.
Министр отметил, что у правоохранителей достаточное количество материалов по этим преступлениям. Их передадут белорусской стороне. В МВД надеются, что это поможет независимой Беларуси защититься от угрозы терроризма и диверсионных действий.
Кроме того, Аваков отметил, что Украина заинтересована в экстрадиции на территорию Украины задержанных в Беларуси наемников, совершивших преступления в Украине.
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Вагнеровцы в Беларуси: коротко
- 29 июля в Беларуси задержали более трех десятков иностранных граждан. Они оказались боевиками ЧВК "Вагнера".
- Прибыли наемники из России и жили в санатории "Белорусочка" под Минском.
- В Беларуси считают, что целью российских боевиков была дестабилизация ситуации во время избирательной кампании президента. В частности, их подозревают в подготовке теракта. Также российских наемников связывают с оппонентами Лукашенко Тихановским и Сташевским.
- Имена многих из задержанных вагнеровцев есть в базе "Миротворец". То есть они являются участниками войны на Донбассе со стороны пророссийских сил.
- Российский посол в Беларуси выдвигал версию о "российских гражданах, опоздавших на самолет".