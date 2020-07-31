Нацполиция расследует ряд уголовных дел по преступлениям вагнеровцев, в том числе и тех, которых задержали в Минске. Украинские правоохранители передадут белорусским коллегам информацию, подтверждающую преступления боевиков.

Аваков о задержании вагнеровцев в Минске

В МВД воспринимают информацию о задержании под Минском боевиков российской компании "Вагнер" как опасный прецедент, что свидетельствует о намерении иностранного вмешательства в дела независимой Беларуси, сообщает пресс-служба ведомства.

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Это очень опасная ситуация, когда 33 иностранных наемника, которые проливали кровь и устраивали вооруженные провокации в Сирии, Судане, Ливии и на Донбассе, устраивают базу за 1,5 километра от резиденции президента страны,

– говорится в сообщении.

Министр внутренних дел Арсен Аваков обратился к белорусскому народу с призывом со всей серьезностью отнестись к этой провокации.

От боевиков пострадали и украинцы

Аваков отметил, что "украинцы получили слишком много горя и жертв от действий российских провокаторов и террористов", в частности, наемников ЧВК "Вагнер" в Украине в 2014 году.

"Наемники убивали, пытали и калечили защитников Украины, в том числе, под Донецком, в Славянске и Горловке", – рассказал министр.

У полиции есть дела по преступлениям вагнеровцев

По его словам, Нацполиция расследует ряд уголовных дел по этим преступлениям. В частности, с участием боевиков, которых задержали в Минске.

Министр отметил, что у правоохранителей достаточное количество материалов по этим преступлениям. Их передадут белорусской стороне. В МВД надеются, что это поможет независимой Беларуси защититься от угрозы терроризма и диверсионных действий.

Кроме того, Аваков отметил, что Украина заинтересована в экстрадиции на территорию Украины задержанных в Беларуси наемников, совершивших преступления в Украине.

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