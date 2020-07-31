Нацполіція розслідує низку кримінальних справ за злочинами вагнерівців, зокрема й тих, яких затримали у Мінську. Українські правоохоронці передадуть білоруським колегам інформацію, яка підтверджує злочини бойовиків.

Аваков про затримання вагнерівців у Мінську

У МВС сприймають інформацію про затримання під Мінськом бойовиків російської компанії "Вагнер" як небезпечний прецедент, що свідчить про намір іноземного втручання в справи незалежної Білорусі, повідомляє пресслужба відомства.

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Це дуже небезпечна ситуація – коли 33 іноземних найманці, які проливали кров і влаштовували збройні провокації в Сирії, Судані, Лівії і на Донбасі, влаштовують базу за 1,5 кілометра від резиденції президента країни,

– йдеться у повідомленні.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звернувся до білоруського народу із закликом з усією серйозністю поставитися до цієї провокації.

Від бойовиків постраждали й українці

Аваков зазначив, що "українці отримали надто багато горя і жертв від дій російських провокаторів і терористів", зокрема, найманців ПВК "Вагнер" в Україні в 2014 році.

"Найманці вбивали, катували і калічили захисників України, в тому числі, під Донецьком, в Слов'янську і Горлівці", – розповів міністр.

У поліції є справи за злочинами вагнерівців

За його словами, Нацполіція розслідує низку кримінальних справ за цими злочинами. Зокрема, за участю бойовиків, яких затримали у Мінську.

Міністр наголосив, що правоохоронці мають достатню кількість матеріалів за цими злочинами. Їх передадуть білоруській стороні. У МВС сподіваються, що це допоможе незалежній Білорусі захиститися від загрози тероризму і диверсійних дій.

Крім того, Аваков зазначив, що Україна зацікавлена в екстрадиції на територію України затриманих в Білорусі найманців, які вчинили злочини в Україні.

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Вагнерівці у Білорусі: коротко