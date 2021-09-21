Украина переходит в желтую зону: какие карантинные ограничения будут действовать

На внеочередном заседании Государственной комиссии во всех регионах Украины установили желтый уровень эпидемической опасности. Он начнет действовать с 23 сентября 2021 года.

С такой инициативой выступил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Какие ограничения ждать украинцам – узнавайте далее.

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Массовые мероприятия

Массовые мероприятия можно проводить при заполненности помещения на две трети. Посетителям должны обязательно измерять температуру тела.

На массовых мероприятиях людям необходимо соблюдать масочный режим, а также пользоваться антисептиками. Безусловной составляющей событий будет безопасная дистанция гостей.

Такие ограничения не будут применяться только при условии наличия у всех участников и организаторов мероприятия отрицательного результата тестирования на COVID-19, методами ПЦР или экспресс-тестами, за 72 часа до проведения мероприятия.

Также ограничения не будут действовать для тех, у кого есть документ, подтверждающий полный курс вакцинации.

Кинотеатры и другие учреждения культуры

Учреждения культуры и кинотеатры будут работать также с максимальной наполненностью помещения на две трети. Между двумя заполненными посетителями рядами должен быть один пустой.

Заведения общественного питания

Разрешается также размещать места для зрителей в шахматном порядке, при условии 50% наполненности помещения.

В заведениях общественного питания, можно садиться до 4 человек за 1 столиком. При этом необходима дистанция между гостями – 1,5 метра.

Передвигаться по заведению можно только в средствах индивидуальной защиты. За столом и во время приема пищи или напитков разрешается быть без маски.

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Учебные заведения и спортзалы

Ограничения желтой зоны предусматривают запрет посещать учебные заведения, если 80% персонала не вакцинированы хотя бы одной дозой. Вместе с тем спортивные залы и фитнес-центры, которые будут работать должны обеспечить 10 квадратных метров на человека.

Какие преимущества получат вакцинированные

Для украинцев, которые полностью вакцинированы или получили первую дозу вакцины, нет ограничений в посещении учреждений и мероприятий. Внутренний сертификат можно сгенерировать в приложении Дия.

Уровни эпидемической опасности в Украине / Карта Центра общественного здоровья Минздрава