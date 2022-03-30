Весь цивилизованный мир восхищается тем, как Украина противостоит российским оккупантам. Никто даже не представлял, что у нашей армии и народа есть такой невероятный ресурс храбрости и единства.
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Украина пишет историю мира
По мнению советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, храбрый отпор Украины – это событие не локального, а мирового масштаба.
Украина глобально показывает, что можно быть смелыми и не отходить от своего, она переписывает историю мира,
– сказал он журналистам.
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