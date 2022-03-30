Увесь цивілізований світ в захваті від того, як Україна протистоїть російським окупантам. Ніхто навіть не уявляв, що в нашої армії та народу є такий неймовірний ресурс хоробрості та єдності.

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Україна пише історію світу

На думку радника голови Офісу Президента Михайла Подоляка, хоробра відсіч України – це подія не локального, а світового масштабу.

Україна глобально показує, що можна бути сміливими і не відходити від свого, вона переписує історію світу,

– сказав він журналістам.

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