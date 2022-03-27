Таким образом в 3 часа ночи 27 марта часы перевели до 4 часов. Это официальный переход, который происходит согласно постановлению Кабмина.

Заметьте Польша переходит на летнее время: когда именно и в последний раз ли

Украина перешла на летнее время

Нынешний переход на летнее время происходит каждый год в последнее воскресенье марта. Это официально определено постановлением Кабинета Министров от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

Кстати, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в 2021 году рассказывал, что нужно чтоб приняли решение остаться на так называемом зимнем времени.

Известно, что 3 марта 2021 года одобрил в первом чтении законопроект об отмене перехода на летнее и зимнее время. Впоследствии законопроект отправили на повторную доработку.

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