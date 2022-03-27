Зокрема о 3 годині ночі проти 27 березня годинник перевели до 4 години. Це офіційний перехід, який відбувається згідно з постановою Кабміну.

Зауважте Польща переходить на літній час: коли саме і чи востаннє

Україна перейшла на літній час

Нинішній перехід на літній час відбувається щороку в останню неділю березня. Це офіційно визначено постановою Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України".

До речі, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук у 2021 році розповідав, що треба ухвалили рішення залишитися на так званому зимовому часі.

Відомо, що 3 березня 2021 року схвалив у першому читанні законопроєкт про скасування переходу на літній і зимовий час. Згодом законопроєкт відправили на повторне доопрацювання.

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