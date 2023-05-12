Главнокомандующий Вооруженными Силами Валерий Залужный в проекте журналиста Дмитрия Комарова "Год. За кадром. Генерал" рассказал о подготовке к широкомасштабному наступлению России и об атмосфере в Генштабе в первые дни после 24 февраля. Об этом информирует 24 Канал.

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Огромный комплекс мероприятий

Как отметил генерал, он анализировал в голове все возможные действия России до 24 февраля 2022 года и от этого ему становилось порой очень тяжело. Однако это побудило его действовать, когда началось наступление врага по всем направлениям, и принимать определенные решения мгновенно, чтобы не дать оккупантам побеждать.

Пожалуй, к концу февраля (2022 года – 24 Канал) мы уже исчерпали все возможности из нашей фантазии, что можно было сделать еще. Мы что-то делали – потом проверяли, насколько оно эффективно и приходили к тому, что это решение неэффективно. Тогда оно менялось. Снова отработка полного комплекса. Снова оценка. Снова результат. И таким образом, пришли к тому, что есть. Это был огромный комплекс мероприятий, огромное было напряжение у людей, принимавших в этом участие,

– заявил Главнокомандующий.

Кроме того, по его словам, в первые недели великой войны происходила безумная передислокация бригад: военные, которые, скажем, были сначала на Закарпатье, могли оказаться через непродолжительное время в Киеве, а затем – в Херсоне.

Также защитники прошли огромный комплекс учений накануне. Вместе с тем, постоянно принимались меры по конфигурации Сил ПВО, чтобы создать такую систему защиты неба, чтобы враг не смог достичь желаемых целей.

Обратите внимание! Генерал Залужный намекнул, что иногда системы ПВО приходилось перемещать ночью, чтобы этого никто не видел. О больше подробностях по этому поводу он пообещал рассказать впоследствии.

Годы закаливания

Отметим, что в этом же интервью Валерий Залужный отметил несколько раз в том, что война началась не 24 февраля 2022, а в 2014 году с приходом оккупантов на Восток нашего государства.

С его слова понятно, что именно события того периода стали тем, что закалило дух Вооруженных Сил и помогло в конце концов выстоять Украине, когда враг начал наступать широкомасштабно.