Иногда кажется, что над фейками в России работают школьники. Ведь каждая последующая кремлевская пропаганда бессмысленнее предыдущей.

В последние дни российские пропагандисты говорят, что Украина сама планировала войну против фейковых республик на Донбассе. Об этом на брифинге заявил журналист и экс-нардеп Сергей Лещенко, сообщает 24 канал.

Важно Россия собирается обстреливать свои города возле границ, чтобы оправдать "общую мобилизацию"

Этот фейк распространяется со ссылкой на главаря самопровозглашенных территорий украинского Донбасса. В то же время, доказательства предоставляют просто "железные". В частности, пропагандисты решили связать с этим бренд Balenciaga. Во время его модного показа появились модели в желтых и синих цветах.

Якобы это указывает, что эти коллекции готовились не один день и были скоординированы с украинской армией. Здесь только можно напомнить, что дизайнером этого дома моды является известный грузин,

– сказал Лещенко.

Как символ солидарности с Украиной, бренд решил выпустить последнюю модель на подиуме в сине-желтых цветах. Однако рупоры Кремля увидели в этом какие-то тайные связи с Вооруженными Силами Украины.