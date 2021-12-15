Как пояснили в Минздраве, участники единой сети будут признавать цифровые документы друг друга и не будут требовать дополнительных COVID-документов для пересечения границы.
Важно Минцифра готовит Дию к запуску бустерных сертификатов
Для вакцинированных украинцев это будет означать свободные и удобные путешествия без ПЦР-тестов и самоизоляции. Конечно же, в случае, если это позволяет эпидемиологическая ситуация.
Сейчас такой доступ открыт для украинцев в 52 страны мира, которые признают наши COVID-сертификаты в Дие. Среди них не только близкие к нам страны Европы, но и государства Азии, к примеру, Сингапур,
– подчеркнули в Минздраве.
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