Як пояснили у МОЗ, учасники єдиної мережі визнаватимуть цифрові документи один одного і не вимагатимуть додатковий COVID-документів для перетину кордону.

Важливо Мінцифра готує Дію до запуску бустерних сертифікатів

Для вакцинованих українців це означатиме вільні та зручні подорожі без ПЛР-тестів та самоізоляції. Звичайно ж, у разі, якщо це дозволяє епідеміологічна ситуація.

Наразі такий доступ відкритий для українців у 52 країни світу, які визнають наші COVID-сертифікати у Дії. Серед них не лише близькі до нас країни Європи, але й держави Азії, до прикладу, Сінгапур,

– наголосили у МОЗ.

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