Украина победит Россию американским оружием

Джо Байден опубликовал колонку в The New York Times с заголовком "Что Америка будет и что не будет делать в Украине". Это важный текст – и в нем есть несколько интересных моментов и новостей, которых многие ждали. Я прочитал эту колонку за вас, вот главные акценты.

Новое оружие для Украины

Во-первых, Джо Байден объявил, что решил предоставить Украине продвинутые ракетные системы и боеприпасы. которые позволят точнее поражать цели на поле боя в Украине". Но добавил, что США не поощряют Украину наносить удары за пределами ее границ.

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Дальше – поставки оружия в Украину продолжатся. Включая артиллерию, ракетные системы, вертолеты, "Джавелины", "Стингеры", дроны, радары и боеприпасы.

Кроме этого, Украина получит миллиарды долларов финансовой помощи, которую утвердил Конгресс.

Байден стоит на своем / Скриншот

Глобальная поддержка

Джо Байден подчеркнул, что принцип "Ничего об Украине без Украины" остается в силе, и что он не будет призывать Киев – частно или публично – идти на любые территориальные уступки России.

В то же время, США будут продолжать работать с союзниками и партнерами относительно санкционного давления на Кремль, а также относительно уменьшения их энергетической зависимости от России.

Политика невмешательства

Америка будет и дальше усиливать восточный фланг НАТО но при этом США не хотят войны между НАТО и Россией.

Поэтому Соединенные Штаты не будут прямо вмешиваться в войну – ни отправляя свои войска в Украину, ни атакуя российские силы.

На сегодняшний день в Белом доме не видят признаков того, что Россия намерена применить ядерное оружие в Украине. Однако, как подчеркнул Джо Байден, любое применение такого оружия, в любой степени будет "совершенно неприемлемым и будет иметь серьезные последствия".

Если коротко, то вот так. От себя добавлю, что объявление нового пакета военной помощи от Белого дома ожидается позже в среду. По сообщениям, он должен быть на сумму 700 миллионов долларов. Ждем официальных деталей.