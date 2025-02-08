Некоторая техника противника, захваченная украинскими военными, использовалась только на парадах, что свидетельствует о ее ограниченной эффективности в боях. Как сообщил 24 Каналу заместитель командира 9 батальона 3 отдельной танковой Железной бригады Сергей Пономаренко, знаменитый танк Т-90 "Прорыв", на который так полагаются россияне, далеко не является непобедимым.

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Украина приблизилась к паритету с Россией в технике

Как отметил Пономаренко, украинская армия достигла значительного прогресса в противостоянии врагу, в частности в вопросах технического превосходства. Хотя точные цифры по количеству вражеской техники неизвестны, одно очевидно – соотношение сил значительно выровнялось.

Если в начале войны под Изюмом против нашей роты в 10 танков было сконцентрировано около 200 танков врага, то сейчас такого уже нет,

– отметил танкист.

Уже даже в конце лета 2022 года украинские войска захватили танк, который был специально подготовлен для парадов и не сделал ни одного выстрела. Он не смог выйти в бой из-за проблем с техническим обслуживанием и заглох. Благодаря оперативности наших военных его отремонтировали и уже на следующий день он выполнял боевые задачи на их стороне.

Этот факт является показателем того, что количество техники врага значительно уменьшилось. В то же время помощь западных партнеров, снятие с консервации украинских танков и подготовка наших военных дают ощущение паритета.

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Что может превратить украинскую армию в российскую

Однако важно не только количество техники, а и качество ее использования.

"Я даже порой боюсь, когда нашим подсознательно советским командирам дают много техники. Был свидетелем разговора, когда говорят: "Сегодня мое наступление провалилось, хотя я спланировал, но если бы мне еще 20 танков, то я бы нахрапом взял". Я боюсь, что если командирам, которые ленятся планировать и продумывать все в деталях, дать много техники, то мы превратимся в российскую армию начала 2022 года, где колонны будут идти в наступление, люди будут гибнуть сотнями и тысячами, а успеха не будет никакого", – отметил военный.

По его словам, акцент на продуманной тактике позволяет достигать значительных успехов, предотвращая большие потери и напрасное использование ресурсов.

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Действительно ли российский танк Т-90 такой мощный

Российский диктатор Владимир Путин неоднократно хвалил танк Т-90 "Прорыв", заявляя, что это "невероятное оружие", которое не имеет аналогов на поле боя. Однако, как показывает реальность, этот танк далеко не является бессмертным чудом техники.

Хотя, по словам военного, Т-90 действительно имеет улучшенную броню по сравнению со старыми моделями Т-62 или Т-64, на которых воюют ВСУ.

Наш "Оплот" ничем не уступает Т-90, но их нет в нужном количестве. Впрочем, он имеет такие же датчики для обнаружения лазерного наведения и тепловизоры,

– отметил он.

Если продумывать операции, хорошо применять FPV-дроны, минные поля и засады, это сделает Т-90 уязвимым даже для старших моделей, например Т-72.

"Да, этот танк классный, технологически он значительно выше, но он также горит", – подытожил Сергей Пономаренко.