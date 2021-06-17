Украина поднялась на 9 позиций. Соответствующий рейтинг стран ежегодно составляет ООН вместе с Фондом Bertelsmann по индексу устойчивого развития. Всего в списке 165 стран.
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Украина заняла 36 место в списке ООН
В рейтинге говорится, что Украина достигла прогресса в 10 из 17 целей, которые определяют устойчивое развитие страны в экономической, социальной и экологической сферах.
Более того, составители рейтинга отметили, что страна ни в одной из базовых целей не ухудшила свои позиции.
Также отметили, что наибольший прогресс Украина показала в достижении "повсеместной ликвидации бедности во всех ее формах".
Украина на 36 месте в списках ООН / Скриншот отчета ООН
Кстати, 17 целей устойчивого развития приняли в 2015 году в Нью-Йорке на Саммите ООН по устойчивому развитию.